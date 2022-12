Clima permanece com chuva em alguns pontos da cidade, como na ponte Rio-Niterói. - Marcos Porto/ Agência O Dia

Clima permanece com chuva em alguns pontos da cidade, como na ponte Rio-Niterói.Marcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 18/12/2022 17:01 | Atualizado 18/12/2022 17:37

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município voltou para o estágio de normalidade às 16h deste domingo (18), devido à ausência de previsão de chuva moderada/forte nas próximas 3 horas. No momento, nuvens baixas que atuam sobre a cidade provocam chuvisco/chuva fraca em pontos isolados.

RIO RETORNA AO ESTÁGIO DE NORMALIDADE | O COR informa que o município do Rio de Janeiro retornou ao ESTÁGIO DE NORMALIDADE às 16h deste domingo, 18/12, devido à ausência de previsão de chuva moderada/forte nas próximas 3 horas. Leia: https://t.co/EVzbJ1aPvK#temporj#CORInforma pic.twitter.com/7t05ep16rT — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 18, 2022 O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. O COR explica, porém, que podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina da população. O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. O COR explica, porém, que podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina da população.

fotogaleria

O Rio de Janeiro havia entrado em mobilização à 0h10 deste domingo (18), após a forte chuva que atingiu o município na tarde de sábado (17) e se estendeu ao longo da noite ontem e a madrugada de hoje.

Semana será de tempo chuvoso

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a previsão é de que a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste continue influenciando o tempo. O dia de hoje terá predomínio de céu nublado, podendo chover de forma moderada a forte isolada durante a manhã e fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos vão ficar fracos a moderados, podendo chegar a até 51,9 km/h, e mais intensos a partir da tarde. A máxima prevista para o dia é de 27º C, com mínima de 18º C.

A expectativa é de que os últimos dias da primavera sejam de tempo chuvoso. Na segunda-feira (19), o céu fica nublado a encoberto, podendo haver chuva fraca a moderada a partir da tarde. Com ventos moderados a fortes, as temperaturas podem registrar máxima de 27º C e mínima de 18º C. A terça-feira (20) será de chuva moderada a forte, com ventos moderados a fortes. O dia ficará nublado e os termômetros podem registrar máxima de 23º C e mínima de 16º C.

O primeiro dia de verão, nesta quarta-feira (21), será com chuva fraca a moderada e céu nublado a encoberto. A temperatura máxima prevista é de 24º C e a mínima de 18º C. Os ventos ficam moderados. Na quinta-feira (22), o dia ficará nublado a parcialmente nublado, e a expectativa é de que chova de forma fraca a moderada isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos vão estar moderados e a máxima pode chegar aos 26º C, com mínima de 18º C.