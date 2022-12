Chuva deve permanecer na cidade até a próxima quinta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

18/12/2022

Rio - O Rio de Janeiro entrou em mobilização à 0h10 deste domingo (18), após a forte chuva que atingiu o município na tarde de sábado (17) e se estendeu ao longo da noite ontem e a madrugada de hoje. Neste estágio, que é o segundo nível em uma escala de cinco, há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Os maiores acumulados de chuva foram registrados nas estações do Alto da Boa Vista (36,2 mm); Vidigal (23,0 mm); Rocinha (17,4 mm); Jardim Botânico (12,2 mm) e Copacabana (11,0 mm).

Por conta da chuva, foram registrados bolsões ou lâminas d'água na Avenida Ayrton Senna, na altura da Cidade das Artes, sentido Avenida das América, na Barra da Tijuca; na Rua do Catete, na altura da Rua Silveira Martins, na Glória; e na Praça da República, altura da Rua Vinte de Abril, no Centro. Equipes da prefeitura atuam nestes pontos.



Também foram registrados bolsões e lâminas d'água na Rua Pedro Américo, na altura da Ruado Catete, na Glória; na Avenida Armando Lombardi, na altura da Estação do BRT Jardim Oceânico, sentido Recreio, na Barra; na Avenida Ayrton Senna, altura do shopping Uptown Barra, sentido Linha Amarela, na Barra; e na Rua de Santana, na altura da Rua Frei Caneca, no Centro. As ocorrências já foram solucionadas.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, a previsão é de que a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste continue influenciando o tempo. O dia de hoje terá predomínio de céu nublado, podendo chover de forma moderada a forte isolada durante a manhã e fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos vão ficar fracos a moderados, podendo chegar a até 51,9 km/h, e mais intensos a partir da tarde. A máxima prevista para o dia é de 27º C, com mínima de 18º C.

A expectativa é de que os últimos dias da primavera sejam de tempo chuvoso. Na segunda-feira (19), o céu fica nublado a encoberto, podendo haver chuva fraca a moderada a partir da tarde. Com ventos moderados a fortes, as temperaturas podem registrar máxima de 27º C e mínima de 18º C. A terça-feira (20) será de chuva moderada a forte, com ventos moderados a fortes. O dia ficará nublado e os termômetros podem registrar máxima de 23º C e mínima de 16º C.

O primeiro dia de verão, nesta quarta-feira (21), será com chuva fraca a moderada e céu nublado a encoberto. A temperatura máxima prevista é de 24º C e a mínima de 18º C. Os ventos ficam moderados. Na quinta-feira (22), o dia ficará nublado a parcialmente nublado, e a expectativa é de que chova de forma fraca a moderada isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos vão estar moderados e a máxima pode chegar aos 26º C, com mínima de 18º C.