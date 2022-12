A prisão foi realizada por agentes da 28ª DP (Campinho) - Divulgação/PCERJ

Publicado 17/12/2022 21:49 | Atualizado 17/12/2022 22:31

Rio - Uma professora do sistema penitenciário foi presa por tráfico de drogas neste sábado (17), em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada.

De acordo com a Polícia Civil, ela havia sido aliciada pelos detentos para entrar no presídio com celulares e drogas.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa após trabalho de inteligência e monitoramento de agentes da 28ª DP (Campinho).