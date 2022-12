O bairro do subúrbio ganhou bandeira com as cores do Madureira E.C. - Divulgação

O bairro do subúrbio ganhou bandeira com as cores do Madureira E.C.Divulgação

Publicado 18/12/2022 18:11

Rio - Madureira, na Zona Norte, ganhou uma bandeira neste domingo (18). A iniciativa foi o marco inicial das comemorações dos 410 anos do bairro em 2023. E marca também o encerramento do primeiro ano do programa Zonas de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, que envolveu 350 mil pessoas numa série de atividades realizadas este ano, gerando mil postos de trabalho.

O estandarte subiu num mastro colocado dentro da Arena Carioca Fernando Torres, Parque Madureira (portão 4), neste domingo (18). A bandeira foi idealizada pelo escritor Marcelo Moutinho, nascido em Madureira, vencedor do prêmio Jabuti pelo livro "A Lua na Caixa d'Água", na categoria crônica, e feito junto com a designer Nathalie Nery. A iniciativa foi do secretário municipal de Cultura do Rio, Marcus Faustini.



"Bandeira é importante não só para quem torce no futebol, mas para a cultura também. A ideia é criar bandeiras para os bairros", avisa Marcus Faustini. "Desde que começou o Zona de Cultura Madeira, um dos braços é fazer interação artística e a nossa ideia é que esta área se transforme num jardim para que as pessoas façam piquenique ou então aproveitem bons momentos ao ar livre. Vem aí o AmaRio, programa para melhorar os equipamentos culturais da cidade. Mais do que oferecer espetáculos, estes espaços servirão para outras atividades."



Aprovado no Plano Estratégico até 2024, o Zonas de Cultura injeta recursos em um determinado trecho do bairro para ações culturais e a criação de calendários, além de fomentar cursos de capacitação. Primeiro território contemplado, Madureira recebeu, este ano, R$ 1,5 milhão, que financiou a realização de três festivais, o circuito Madureira de Portas Abertas e dez propostas de intercâmbio cultural.



"Apoiar a produção local e fazer conexões. É o que a gestão Eduardo Paes via Secretaria Municipal de Cultura vem fazendo. Trouxemos o Berthassaura, a Luzia e a Carolina Maria de Jesus para Madureira. um esforço para recriar outras centralidades culturais e desenvolver regiões", ressaltou Faustini.