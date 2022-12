Isaías Correia Dias, 17, completaria 18 anos no próximo dia 26 - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 18/12/2022 08:00

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (18), um cartaz que pede informações para auxiliar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender o suspeito de envolvimento na morte de Isaías Correia Dias, de 17 anos. O adolescente foi atacado a facadas durante uma tentativa de assalto na passarela 3 da Linha Amarela, na altura dos bairros de Pilares e do Engenho de Dentro, na Zona Norte, na última quarta-feira (14),

Segundo testemunhas, um homem em uma motocicleta foi cercado por criminosos durante um assalto, por volta das 23h. A vítima, que era amigo de Isaías, reagiu à abordagem ao perceber que os bandidos estavam com um simulacro. O adolescente passava pelo local quando viu o colega envolvido na situação e tentou ajudá-lo, mas os dois acabaram esfaqueados pelos criminosos, que fugiram em seguida.

A facada atingiu o tórax do adolescente, que chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O outro jovem, de 24 anos, que não teve o nome revelado, também ficou ferido na ação. Isaías completaria 18 anos no próximo dia 26 de dezembro.



Na última quinta-feira (15), moradores de uma comunidade em Pilares interditaram a saída 4 da Linha Amarela, em protesto pela morte de Isaías. Manifestantes esticaram faixas pedindo por justiça e chegaram a bloquear a via com sacos e madeiras. O acesso ficou fechado por cerca de duas horas. O corpo do jovem foi sepultado na sexta-feira (16) , sob forte comoção. Sem condições para custear o enterro, a família do adolescente foi amparada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Rio.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.