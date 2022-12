Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas detiveram um adolescente e apreenderam 20 tabletes de pasta base de cocaína na Rodoviária Novo Rio - Divulgação

Publicado 18/12/2022 11:50 | Atualizado 18/12/2022 11:53

Rio – Um adolescente foi detido com vinte tabletes de pasta base de cocaína transportados em uma mala de viagem por policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), neste sábado (17), no Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, a Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, na região central do Rio.

A ação aconteceu ao longo do dia com o Batalhão de Ações com Cães (BAC), para combater o tráfico de drogas e de armas na capital. Segundo a corporação, o BPTur atua no terminal rodoviário diariamente e, neste sábado, por conta das ação ostensiva de rotina, as equipes do BPTur tiveram o apoio do BAC.

A ocorrência foi encaminhada para a 4ª DP (Praça da República) e para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).