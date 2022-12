Carro pegando fogo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 18/12/2022 12:01 | Atualizado 18/12/2022 13:15

Rio - Um carro pegou fogo na noite deste sábado (17), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um bombeiro que tentava controlar o incêndio ficou ferido na ação.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 21h. Enquanto a equipe combatia as chamas, o cilindro de gás natural do veículo explodiu. Um bombeiro militar que atuava na ocorrência foi atingido.



O subtenente Daniel Bispo da Silva Carius de França teve queimaduras de primeiro grau no rosto e nas mãos. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e depois encaminhado para o Hospital da corporação, no Rio Comprido. Daniel recebeu alta médica na manhã deste domingo (18).

Nas redes sociais, internautas comentaram o ocorrido e publicaram imagens do acidente.