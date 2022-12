Polícia apreende drogas e rádio transmissor durante ação em Petrópolis - Divulgação

Publicado 18/12/2022 16:03 | Atualizado 18/12/2022 17:36

Rio - Policiais do 26º BPM (Petrópolis) apreenderam, neste sábado (17), cinco pacotes de maconha, um pacote de crack e dinheiro, durante patrulhamento pelo bairro Quarteirão, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Na ação, um homem foi preso em flagrante.

Drogas e dinheiro em espécie apreendidos por nossos policiais do #26BPM, ontem (17/12), durante ação no bairro Quarteirão, em #Petrópolis. Um criminoso foi preso em flagrante. pic.twitter.com/2dHyuBYva4 — @pmerj (@PMERJ) December 18, 2022

No mesmo dia, os agentes apreenderam um radiotransmissor, 36 tabletes de maconha, 14 pinos de cocaína e quatro sacolés com pedras de crack após vasculhamento em uma área de mata na Rua Manoel Affonso, no município de Petrópolis.