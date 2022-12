O Cras Maria Thereza Freire Moura fica localizado na Rua Silva Cardoso, em Bangu - Google Street View

Publicado 13/12/2022 09:08 | Atualizado 13/12/2022 09:10

Rio - O Centro de Assistência Social (Cras) de Bangu, na Zona Oeste, foi arrombado e teve três computadores furtados. O crime foi descoberto nesta segunda-feira (12) após a chegada de funcionários no local.

O Cras Maria Thereza Freire Moura fica localizado na Rua Silva Cardoso, em Bangu, e estava fechado desde o último dia 8, por conta disso ainda não há precisão do dia em que ocorreu o furto. As funcionárias que chegaram ao local para trabalhar um pouco depois das 7h encontraram a porta principal e a janela basculante arrombadas, e constataram que além do roubo o local foi muito revirado e materiais e objetos ficaram espalhados.

Segundo o registro de ocorrência realizado na 34ªDP (Bangu), um quarto computador que ficava na sala de serviço social foi encontrado dentro de um saco plástico no banheiro, cômodo por onde os suspeitos teriam entrado através da janela.

O Cras não possui câmeras de segurança, mas a Polícia Civil realiza diligências para apurar a autoria do crime.

As famílias que procuraram atendimento neste Cras na segunda (12) foram orientadas a irem aos Cras mais próximos que são o Olímpia Esteves, na Rua Santa Cecília, 984, Bangu; e Deputada Heloneida Studart, Rua Rangel Pestana, 510, Bangu. O atendimento no Cras Maria Thereza Freire Moura foi retomado nesta terça-feira (13) com novos computadores.