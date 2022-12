Caminhão que transportava galões de água invadiu a pista contrária e tombou, gerando grande engarrafamento na Rodovia Washington Luís, em Caxias - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/12/2022 08:27 | Atualizado 13/12/2022 08:31

Rio - Um caminhão que transportava galões de água tombou na Rodovia Washington Luís, na altura da Reduc, em Duque de Caxias, no fim da madrugada desta terça-feira (13). Suspeita-se que o motorista teria vítima de uma tentativa de assalto e perseguido. O veículo, inclusive, apresenta marcas de tiros, mas, procurada, a PM disse que não foi acionada.

O motorista trafegava no sentido Rio de Janeiro, quando teria sofrido uma tentativa de assalto e perseguido. Durante a possível fuga, ele teria perdido o controle do veículo e invadido a pista sentido Petrópolis, na altura do quilômetro 116.

É possível ver diversas marcas de tiros na carroceria do caminhão, contudo, questionada pelo DIA, a Polícia Militar afirmou que, de acordo com o comando do 15° BPM (Duque de Caxias), não houve acionamento para essa ocorrência.



Logo no início da manhã, o trânsito foi totalmente interditado no sentido Petrópolis, provocando um grande congestionamento, devido ao caminhão estar atravessado na pista e a carga ter se espalhado pela via.



De acordo com a Concer, concessionária que administra a via, às 7h, o sentido interior registrava 5km de congestionamento, enquanto o caminho para a capital, 4km.

O caminhão e a carga já foram retirados do local, mas o trânsito ainda não foi totalmente liberado no sentido contrário à capital, porque, para evitar acidentes posteriores derivados do vazamento de óleo ou combustível do caminhão que tombou, serragem está sendo jogada na pista.