Foram apreendidos três pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38, uma réplica de fuzil, dois rádios comunicadores, e drogas - Divulgação

Publicado 13/12/2022 10:46

Rio - Cinco suspeitos foram mortos após confronto com policiais militares na comunidade do Forte, em Miguel Couto, Nova Iguaçu, na Baixada, na noite desta segunda-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20° BPM (Nova Iguaçu) foram checar denúncias sobre a presença de criminosos armados no bairro.



Os suspeitos, que ainda não foram identificados, eram dos bairros vizinhos Bela Vista e Shangri-la e estavam expandindo o tráfico de drogas para a comunidade. Quando os policiais chegaram ao local foram atacados a tiros e houve confronto.

A perseguição se estendeu da comunidade do Forte até o bairro de Bela Vista, onde os cinco suspeitos feridos foram socorridos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram.



Com o grupo, foram apreendidos três pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38, uma réplica de fuzil, dois rádios comunicadores, 123 papelotes de cocaína, 35 trouxinhas de maconha e oito pedras de crack. A ocorrência foi apresentada na 54ª DP (Belford Roxo).