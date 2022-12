Estação de Tratamento de Águas de Campos Elíseos - Divulgação

Publicado 13/12/2022 10:57

Rio - O fornecimento de água será interrompido nesta terça-feira (13), em partes de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante uma manutenção da Cedae.

Segundo a concessionária, o serviço no transformador de energia elétrica da Estação de Tratamento de Águas de Campos Elíseos vai interromper temporariamente a produção de água. Para realizar o processo, será preciso retirar a unidade de operação.

O serviço está programado para terminar às 16h e o abastecimento voltará após o fim do trabalho. Ainda de acordo com a Cedae, a concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água no município, já foi comunicada.

Os bairros mais afetados pela falta de água são Campos Elísios, Cângulo, Jardim Primavera e Saracuruna, segundo a companhia Águas do Rio.

Complexo da Maré

O problema de desabastecimento de água no Rio tem sido constante e em diversas regiões. No Complexo da Maré, por exemplo, o fornecimento foi interrompido por mais de 20 dias devido à necessidade de manutenção em uma subadutora da comunidade.

Segundo a Águas do Rio, somente após a finalização do serviço o abastecimento retornará de forma gradativa na comunidade. Porém, nenhum prazo foi estipulado para que isso ocorra.

A empresa informou que os moradores estão sendo abastecidos com caminhão-pipa e oito caixas de 10 litros de água. No entanto, de acordo com relatos dos moradores publicados na internet, a quantidade de água ofertada pela empresa não está sendo o suficiente para atender a todos.