Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, entrega certificados de excelência a alunos da redeReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/12/2022 14:32

Rio - Alunos dedicados, responsáveis orgulhosos e educadores da rede Municipal de Educação do Rio encheram a casa de shows Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, na manhã desta terça-feira. Com a presença do secretário municipal de Educação, os estudantes que se destacaram neste ano letivo receberam um certificado de excelência assinados pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, e pelo prefeito Eduardo Paes.



O encerramento da jornada de estudos contou com apresentação de coral e dança dos alunos. As crianças celebraram o feito e saíram recompensadas para curtir as férias.

Ian Máximo dos Santos estuda no oitavo ano da Escola Municipal Engenheiro João Thomé, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Quando o assunto é escola, ele é versátil. As matérias preferidas são matemática, português e educação física. O segredo pra ir bem nas provas é relembrar tudo que foi aprendido no semestre: "Tento relembrar tudo que estudei e por tudo em prática", conta.Após o ano concluído com sucesso, o jovem vai aproveitar uma temporada na casa do irmão na Barra da Tijuca: "Vou para a casa do meu irmão, perto da praia, e sair bastante: ir no cinema, jogar bola, ir à praia", enumera.Já o pequeno Davi Galvão, do CIEP Samuel Wainer, na Tijuca, foi certeiro sobre como pretende aproveitar o recesso: "Eu vou ler meu livro", conta o aluno do 2º ano. Encantado por inglês, o menino participa das atividades em aula e recebe ajuda da mãe quando tem dever de casa. "É difícil vir, mas quando vem, eu ajudo a fazer. Ajudo, mas não faço o dever por ele", ressalta Samira Galvão.A secretária de 39 anos conta que se sente orgulhosa com o resultado da dedicação de Davi e do esforço da família para garantir seus estudos. "É o retorno do trabalho de um ano. A gente não mora perto do colégio. Escolhemos essa escola por ser perto do meu trabalho. Enfrentamos transporte público lotado, chuva e sol, mas estamos sempre incentivando o filho a estudar", reforça Samira.Ao falar com profissionais de Educação, responsáveis e alunos, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, contou que quando criança, gostava de mostrar seu boletim para a avó, que lhe presenteava com um sorvete. O secretário disse considerar importante dar um retorno para aqueles que se esforçaram e dedicaram durante o ano."A gente tem orgulho na nossa rede toda. Mas vocês tiveram uma performance, que a gente queria parabenizar ainda mais. Um estudo muito bacana, um comportamento muito especial e frequência. Lugar de criança é na escola de segunda a sexta. Vocês mandaram muito bem", afirmou.O efeito que a homenagem teve no Victhor Gabriel, de 8 anos, foi de estímulo. "Ele se emocionou e falou: 'mãe, eu quero ser melhor pra voltar aqui", contou a mãe Anna Paula Nascimento Silva. O aluno do 2º ano da Escola Municipal Roberto Burle Marx, em Curicica, ficou surpreso quando descobriu o motivo de ter sido convidado para o evento.No Vivo Rio, as crianças foram recebidas com diploma, que valoriza a aprendizagem e assiduidade escolar. "O mérito do interesse dele é da professora. Ela estimula o aprendizado, valoriza o respeito às diferenças e faz a aula ser agradável", elogia Anna Paula.Colega de Victhor, a Clarice, de 8 anos, ficou animada em participar do evento. A mãe, Letícia Braga, também achou emocionante participar da festa em reconhecimento aos alunos. "Ela ficou toda feliz. Sempre foi uma aluna de destaque, mas foi a primeira vez que participou de um evento assim", conta a engenheira de produção. "Também acaba sendo muito emocionante participar desse reconhecimento. Muito legal ver toda essa mobilização de todas as escolas", completa.