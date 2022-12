Moradores fazem fila para pegar água - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/12/2022 11:56 | Atualizado 12/12/2022 12:01

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, queixam-se pela falta d'água que, segundo os relatos, já ocorre há mais de 20 dias. A Águas do Rio, responsável pelo abastecimento, disse que precisou interromper o fornecimento de água para reparar o vazamento de uma subadutora localizada na comunidade.



Em nota, a concessionária informa que concluiu o reparo do vazamento na subadutora da Maré na manhã desta segunda-feira (12). Entretanto, a concessionária segue atuando em um outro vazamento, este em um ponto de Manguinhos, também na Zona Norte da cidade, que estaria impactando na Maré e em outros bairros.

Segundo a Águas do Rio, somente após a finalização do serviço o abastecimento retornará de forma gradativa nas comunidades e bairros impactados. No entanto, ainda não há prazo para estipulado para que isso ocorra.



A equipe da empresa ainda esclarece que suas equipes “atuam na Maré há mais de seis dias, ininterruptos, identificando pontos de vazamento e realizando reparos em busca da normalização do fornecimento de água”.

Além disso, a concessionária informou que mantém “contato contínuo com lideranças comunitárias informando sobre as ações realizadas” e que “os moradores estão sendo abastecidos com caminhão-pipa e oito caixas de 10 mil litros de água”.



De acordo com relatos publicados nas redes sociais, os moradores da região denunciam a falta de abastecimento e que a quantidade de água ofertada pela empresa não está sendo o suficiente para atender a todos.

Na manhã desta segunda, um usuário publicou que o Complexo da Maré segue com algumas localidades sem água, justamente no período de temperaturas elevadas. "Imagina não ter água pra beber, tomar banho e fazer comida? Horrível né? É isso que os moradores de lá estão passando. Quando não é a polícia, é a ausência de um direito básico".

Na semana passada, o veículo de mídia independente do complexo, Maré Vive, se manifestou sobre a situação no Twitter: "A negligência de vocês com a situação da água na Maré é desumana. Morador sem água há mais de 2 semanas, casa com água escura e cheiro de esgoto, só promessa e nenhuma resolução. Água é direito básico".

Outro internauta também mostrou o seu descontentamento com a situação: "Já tem um tempão que a galera ta sem água e todo dia vcs soltam uma nota diferente aumentando o prazo. Um descaso total com os moradores da Maré. Na Zona Sul é esse tratamento também?".