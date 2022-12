Matheus Fernandes, de 27, e Beto Aquino, de 60, mantinham um relacionamento amoroso - Reprodução redes sociais

Matheus Fernandes, de 27, e Beto Aquino, de 60, mantinham um relacionamento amorosoReprodução redes sociais

Publicado 12/12/2022 14:11 | Atualizado 12/12/2022 16:03

De acordo com o delegado titular da 12ª DP (Copacabana), André Leiras, o estudante ficava se hospedando em hotéis do Rio para não ser pego, mas em uma dessas mudanças, acabou sendo assaltado por um grupo de criminosos em uma rua de terra batida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense."Ele disse que em um desses deslocamentos, em uma rua de terra em São João do Meriti, foi abordado por três homens encapuzados. Ele acredita que chamou atenção pelo fato de estar bem vestido e com malas. E esses homens subtraíram essas malas com os pertences que ele havia furtado. Ele não estaria mais de posse em razão desse roubo que sofreu', explicou.Além disso, o jovem teria usado um dos cartões de Beto para quitar uma dívida no valor de R$ 45 mil um dia após a morte do compositor. O credor foi identificado pela polícia e prestou depoimento. O valor pago por Matheus será sequestrado por meio de uma medida cautelar e ficará à disposição da Justiça, para depois voltar para o espólio da família de Roberto Aquino.O delegado ainda deixou claro que a polícia não acredita na versão apresentada por Matheus e vai prosseguir com as investigações."Em relação à morte do compositor, o laudo de exame foi muito categórico. Ele morreu em razão de uma doença, de um infarto miocárdio. Matheus diz que viu Roberto deitado e achou que estivesse dormindo. Por isso se aproveitou desse momento para furtar as joias. A polícia não acredita nessa versão, a gente acredita que, segundo os indícios apontados, ele [Matheus] se aproveitou das circunstâncias do infarto, do fato do Roberto ter morrido, para fazer todo o furto", afirmou.O estudante resolveu se entregar após ver que o cerco estava sendo fechado e que não conseguiria fugir por muito mais tempo."Ele vendo que o cerco se fechou, que estávamos muito próximos dele, resolveu procurar uma delegacia e se entregar. Foi apresentado na 27ª DP e na sequência foi trazido para a 12ª DP, onde prestou depoimento", explicou o delegado.Matheus e Beto Aquino estavam juntos há cerca de seis meses e o estudante possuía total acesso ao apartamento do compositor.O estudante vai responder por furto qualificado por abuso de confiança, fraude e omissão de socorro. A prisão preventiva de Matheus Fernandes foi decretada pela juíza Luciana de Oliveira Leal Halbritter na última quinta-feira (8).