Preso foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 12/12/2022 13:06

Um colombiano de 38 anos, que estava foragido da Justiça de seu país há mais de 10 anos pelo homicídio de um policial, foi recapturado na manhã de ontem na Favela da Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. A prisão foi feita por policiais federais, com apoio da 11ª DP (Rocinha) e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O acusado estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol. De acordo com autoridades da Colômbia, ele foi condenado pelo assassinato de um agente da Polícia Nacional, ocorrido em 10 de julho de 2010. Em junho de 2021, o estrangeiro foi sentenciado pela Justiça colombiana a uma pena de mais de 40 anos de prisão por ser o mandante do crime.

O mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido do Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília. O preso foi levado para a Polícia Federal, no Centro, onde ficará até a extradição.

Os agentes da Polícia Federal participaram da ação por meio da Unidade de Inteligência Fazendária (UADIP), do Núcleo de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro (Interpol/PF), do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI/PF), juntamente à Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ).