Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do Fubá - Reprodução/Redes Sociais

Moradores vivem rotina de violência e medo devido aos confrontos no Morro do FubáReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/12/2022 12:29 | Atualizado 12/12/2022 12:48

Rio - Uma mulher foi baleada na noite deste domingo (11) no Morro do Fubá, comunidade que passa pelos bairros do Campinho, Cascadura e Quintino, na Zona Norte do Rio. Um vídeo postado em uma rede social mostra um intenso tiroteio na região, que vem sendo palco de confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para verificar um relato de troca de tiros na comunidade. De acordo com a corporação, os policiais foram atacados por disparos vindos da parte alta do Morro do Fubá. A corporação afirmou que as equipe se abrigaram e não revidaram.

Moradores flagram intenso tiroteio no Morro do Fubá na noite deste domingo (11).#ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/94C0tr1NIf — Jornal O Dia (@jornalodia) December 12, 2022

Em outra parte da região, uma equipe do Bairro Presente Cascadura/Quintino prestou auxílio a uma mulher baleada que estava sendo socorrida em um carro até o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre o seu estado de saúde.



O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). A PM ressaltou que o policiamento foi reforçado na região.

Casos recorrentes

Dados levantados pelo Instituto Fogo Cruzado mostram que o mês de setembro ficou marcado por 15 confrontos armados na área. Além disso, entre os dias 19 e 23, foram 11 tiroteios que deixaram ao menos quatro pessoas baleadas - duas morreram.

Desde janeiro deste ano, a região entre os bairros de Cascadura e Campinho passou a ser palco de conflito entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. O local era chefiado pela milícia do 'Tico e Teco', comandada por Leonardo Luccas Pereira, o 'Leleo' ou 'Teco', mas foi invadido pelo Comando Vermelho, em janeiro deste ano.

Os traficantes estariam sendo liderados pelo gerente do Morro do 18, Rafael Cardoso do Valle, o 'Baby', depois que as milícias da área foram traídas por um ex-integrante. Agora, os traficantes dominam a parte alta da comunidade, mas a parte baixa segue sendo comandada pelos paramilitares.