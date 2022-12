PM esteve no Morro do Fubá para checar sobre o tiroteio no Morro do Fubá - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/12/2022 19:57 | Atualizado 05/12/2022 20:24

Rio - Os moradores do Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, sofreram com mais uma tarde de guerra nesta segunda-feira (5). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um intenso tiroteio na comunidade, que é palco de disputa entre traficantes e milicianos. Em certo momento, é possível escutar os gritos de preocupação de moradores.

Intenso tiroteio assustou moradores do Morro do Fubá na tarde desta segunda-feira.



: Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/jZT4ont5LT — Jornal O Dia (@jornalodia) December 5, 2022

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) receberam informações sobre um tiroteio na parte alta do Morro do Fubá. Um Grupamento de Ações Táticas esteve na região, mas o confronto já havia cessado.

A comunidade, que fica entre os bairros Campinho e Cascadura, é disputada entre milicianos e traficantes. Dados levantados pelo Instituto Fogo Cruzado mostram que o mês de setembro ficou marcado por 15 confrontos armados na área. Além disso, entre os dias 19 e 23, foram 11 tiroteios que deixaram ao menos quatro pessoas baleadas - duas morreram.

Entenda

Desde janeiro deste ano, a região entre os bairros de Cascadura e Campinho passou a ser palco de conflito entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. O local era chefiado pela milícia do 'Tico e Teco', comandada por Leonardo Luccas Pereira, o 'Leleo' ou 'Teco', mas foi invadido pelo Comando Vermelho, em janeiro deste ano.

Os traficantes estariam sendo liderados pelo gerente do Morro do 18, Rafael Cardoso do Valle, o 'Baby', depois que as milícias da área foram traídas por um ex-integrante. Agora, os traficantes dominam a parte alta da comunidade, mas a parte baixa segue sendo comandada pelos paramilitares.