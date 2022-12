Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde parentes irão para a coleta de material para exame de DNA - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 17:53

Sidney Lins dos Santos Junior e Júlio César Mikaloski aguardam o resultado da coleta de DNA para confirmar se os Rio - A Polícia Civil e familiares dos militaresaguardam o resultado da coleta de DNA para confirmar se os corpos encontrados carbonizados dentro de um carro na Estrada da Caveira , em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio, pertencem a eles. Parentes estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio nesta segunda-feira (5), mas ainda não conseguiram a confirmação das identidades para agendar o sepultamento.

O crime está sendo investigado pela 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Agentes da distrital buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. Diligências também estão em andamento para apurar a autoria do crime. De acordo com o delegado da distrital, Milton Siqueira Junior, a Polícia Civil só confirmará a identificação das vítimas após o resultado do DNA.

Nas redes sociais, familiares e amigos do sargento do Exército Júlio César acreditam que ele seja uma das vítimas fatais do crime brutal. Dezenas de mensagens de despedidas foram publicadas: "Neste dia estamos muito tristes com sua perda, mas isso só nos fortalece porque Deus o recebeu de braços abertos. Estamos chorando, sim estamos, mas com a esperança que iremos nos encontrar um dia e que seu legado de bondade, justiça, misericórdia atrele nossos corações. Que seus filhos sejam sempre a mensagem de amor e carinho no gesto simples. Deus fará justiça!"; "Privilégio de conhecer esse primo de perto... um rapaz tranquilo e da paz", escreveram parentes de Júlio César.

Júlio é morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e teria ido com o militar da Marinha, ainda não identificado, para Cabo Frio, também na Região dos Lagos, assistir à partida entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo. Ao retornar para casa, teriam errado o caminho em São Pedro da Aldeia quando foram abordados pelos criminosos.

Procurado, o Comando Militar do Leste afirmou que o caso está a cargo dos órgãos de segurança pública e que não cabe comentar sobre as investigações em andamento. "Neste momento de consternação, o CML está prestando todo o apoio à família e solidariza-se com os familiares e amigos", disse em nota a instituição. A Marinha do Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso.