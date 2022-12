Júlio Cesar Mikaloski foi morto junto com militar da Marinha - Reprodução/Redes Sociais

Júlio Cesar Mikaloski foi morto junto com militar da MarinhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/12/2022 11:33 | Atualizado 05/12/2022 12:25

Rio - Um militar do Exército e outro da Marinha do Brasil morreram, na madrugada deste sábado (3), após serem torturados e queimados vivos por criminosos, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Os corpos dos dois homens foram encontrados carbonizados dentro de um veículo abandonado e incendiado, na Estrada da Caveira, no bairro de Botafogo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionadas para uma ocorrência de encontro de cadáver na Estrada da Caveira, onde localizaram os dois corpos dentro do automóvel. A área foi isolada e a 125ª DP (São Pedro Aldeia) realizou perícia no local. Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da distrital buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", completou.



Segundo relatos, o sargento do Exército Júlio César Mikaloski é morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e teria ido com o militar da Marinha, ainda não identificado, para Cabo Frio, também na Região dos Lagos, assistir a partida entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo. Ao retornarem para casa, eles teriam errado o caminho em São Pedro da Aldeia, quando foram abordados pelos criminosos. Ainda não há informações sobre os sepultamentos das vítimas.

fotogaleria

Procurado, o Comando Militar do Leste afirmou que o caso está a cargo dos órgãos de segurança pública e que não cabe comentar sobre as investigações em andamento. "Neste momento de consternação, o CML está prestando todo o apoio à família e solidariza-se com os familiares e amigos", disse em nota a instituição. A Marinha do Brasil ainda não se pronunciou sobre o caso.