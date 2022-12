De acordo com os policiais, ele foi abordado durante a realização de diligências para coibir roubos e furtos no bairro da Zona Sul - Divulgação

De acordo com os policiais, ele foi abordado durante a realização de diligências para coibir roubos e furtos no bairro da Zona SulDivulgação

Publicado 05/12/2022 20:26 | Atualizado 05/12/2022 20:27

Rio – Agentes da 14ª DP (Leblon), em conjunto com agentes do projeto Leblon Presente, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (5), um homem pelo crime de tráfico de drogas no Leblon, na Zona Sul do Rio. De acordo com a instituição, com o acusado, que não teve a identidade revelada, foi apreendida uma grande quantidade de drogas.

De acordo com os policiais, ele foi abordado durante a realização de diligências para coibir roubos e furtos no bairro da Zona Sul. O acusado estava pendurado na janela de um coletivo e tentou fugir ao avistar a equipe policial.

Ao ser alcançado pelos agentes, foram apreendidas com ele certa quantidade de drogas. O criminoso reside na comunidade da Rocinha e, no momento da abordagem, estaria retornando para casa. Segundo a Polícia Civil, foi constatado que o detido possuía 14 anotações criminais por Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.