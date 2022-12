O material apreendido foi encaminhado para a 50ª DP (Itaguaí) - Divulgação / PMERJ

O material apreendido foi encaminhado para a 50ª DP (Itaguaí)Divulgação / PMERJ

Publicado 05/12/2022 18:19 | Atualizado 05/12/2022 18:31

Rio – Policiais do 24º BPM (Itaguaí) prenderam, nesta segunda-feira (5), após confronto, um homem que carregava um fuzil no bairro Brisa Mar, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento na Rua da Salina quando avistaram o indivíduo armado. O suspeito tentou fugir e realizou disparos contra os policiais, gerando confronto, mas foi eventualmente alcançado e preso. Além do fuzil, foi realizada a apreensão de uma moto, um rádio comunicador e drogas. Até o momento não há informação sobre feridos.

A ocorrência foi encaminhada para a 50ª DP (Itaguaí).