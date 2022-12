Torcida vibrou com os gols brasileiros contra a Coréia do Sul na Fifa Fan Fest de Copacabana - Cléber Mendes / Agência O Dia

Torcida vibrou com os gols brasileiros contra a Coréia do Sul na Fifa Fan Fest de CopacabanaCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 05/12/2022 17:11

Rio - A Fifa Fan Fest, em Copacabana, começou animada para mais um jogo do Brasil nesta segunda-feira (5). Com muita música e ansiedade, os cariocas festejavam pelo primeiro jogo da seleção na fase mata-mata. Às 16h, o apito do árbitro Clement Turpin transformou todo o cenário. Os olhos já tensos se concentraram no telão e a música ficou por conta dos torcedores: "em 58, foi Pelé! Em 62, foi o Mané..."

A dentista Joseli Barros, de 62 anos, viu o Pelé e o Mané. Botafoguense, ela diz já estar acostumada com a tensão dos jogos. No jogo entre Japão e Croácia, no entanto, a tensão passou longe. Ela preferiu curtir a festa e não escolheu um lado. Supersticiosa, a dentista afirma que time campeão tem que ganhar de qualquer adversário.

fotogaleria

"Muitas copas pelas vida, sempre gostei de futebol. Minha expectativa é boa, mas sempre apreensiva porque sou botafoguense e estou acostumada a sofrer! Espero que a gente consiga chegar na final. É bom enfrentar a Croácia mais cansada, mas eu não gosto de escolher adversário porque isso dá um azar danado. Quem quer ser campeão, passa por cima de todo mundo. Hoje não vai ser fácil, mas vamos engrenar e ganhar por 2 a 0", comentou.

Se Joseli estava preocupada com o jogo, o segurança Jonatas Severino, 27 anos, tinha ainda mais para se preocupar. Ele garante que o coração foi a mil a cada gol, mantendo a postura. Enquanto os olhos da torcida estavam voltados para o telão, a visão de Jonatas se concentravam na fila. Já os ouvidos prestavam atenção no barulho feito pelos festeiros.

"Estou fazendo a segurança na entrada do evento, positivo. Está todo mundo se divertindo! Também quero me divertir, mas a responsabilidade do trabalho é maior. Estou aqui para cuidar da segurança do pessoal. O coração vai a mil, mas temos que manter a postura", confessou.

O carioca Leonardo Pires, 28 anos, não se conteve na comemoração. A preocupação dele, porém, já estava voltada para a próxima fase. Antes do jogo, ele confirmou que seria uma vitória tranquila nesta segunda-feira. Na sexta, ele acredita que a Croácia pode ser uma pedra no caminho da seleção pentacampeã. Para fazer a diferença, Leonardo entende que o craque Neymar é um fator decisivo.

"Coréia do Sul vamos passar fácil. O próximo jogo, contra a Croácia, atual vice-campeã do mundo, vamos entrar mais ligados. 1 a 0 é goleada! Acho que a gente vai ser campeão do mundo, não tem para ninguém. A França está vindo muito bem, a Espanha também. Mas o Brasil é a melhor seleção, vai dar a gente. Sem o Neymar, éramos favorito. Com ele, somos campeões", cravou.