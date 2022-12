Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados, nesta segunda-feira (5) para ocorrência em Saquarema - Reprodução/ Google Maps

Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados, nesta segunda-feira (5) para ocorrência em SaquaremaReprodução/ Google Maps

Publicado 05/12/2022 22:15 | Atualizado 05/12/2022 22:27

Rio - Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados, nesta segunda-feira (5), para uma ocorrência na qual um casal de idosos e um instalador de alarmes de segurança foram feitos de reféns, em Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. Na ação, os policiais apreenderam um veículo e o caso foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento no entorno de um imóvel e avistaram um homem em atitude suspeita no interior da propriedade. O suspeito efetuou disparos contra a equipe, que revidou. Após um breve confronto, os agentes encontraram as três vítimas no interior da residência. Elas foram obrigadas a realizar transferências bancárias enquanto um grupo de suspeitos fugia levando diversos objetos pessoais que estavam no interior do imóvel.

Procurada pela reportagem, até o momento, a Polícia Civil não se pronunciou.