Também houve fogos de artifícioSecom PMG - Divulgação

Publicado 05/12/2022 19:35 | Atualizado 05/12/2022 19:52

Rio - A Câmara Municipal do Rio votará, nesta terça-feira (6), em segunda discussão, um projeto de lei que proíbe o cidadão comum de soltar fogos. O projeto visa minimizar e evitar acidentes, impedindo transtornos aos animais, autistas, idosos, crianças e enfermos.

De acordo com o autor do projeto, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN), caso a proposta seja aceita, muitos acidentes serão evitados. "Procuramos ouvir o governo e os outros vereadores. O projeto foi alterado. Acho que agora conseguiremos aprovar", disse.

Segundo o texto, somente os shows de efeitos visuais estão permitidos, com estampido inferior a 120 decibéis, realizado apenas por instituições autorizadas pelo prefeito. O governo apresentou emenda para permitir fogos sem limitações de decibéis, desde que no meio do mar, em balsas.

"Se a proposta passar, vamos evitar muitos acidentes com incêndios, como o que aconteceu no último fim de semana, em Copacabana, que levou mais de 12 horas para ser controlado pelos bombeiros. Imagine o dano ambiental", afirmou o vereador.

A pedido do governo, o projeto foi emendado para que, caso seja aprovado, passe a valer após 180 dias de sua publicação.