Rio tem um total de 2.648.331 casos confirmados e 76.161 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020 Reprodução

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (5), 2.689 novos casos e 18 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.648.331 casos confirmados e 76.161 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade é de 2,88%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Vacinação

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até o dia 28 de novembro foram aplicadas 40.047.797 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.2 milhões da segunda, 7.9 milhões da terceira dose e 3.4 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 81% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.

Vacinação da 2ª dose para crianças de 3 e 4 anos é retomada no Rio



A Secretaria Municipal de Saúde retomou, na última quarta-feira (30), a aplicação da D2 de CoronaVac contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos após o recebimento de 27 mil doses. Dessa forma, todas as crianças dessa faixa etária que já se imunizaram com a 1ª dose poderão ir aos postos de saúde garantir a segunda aplicação.



link



comunicada pela pasta no dia 10 de novembro



Aumento no número de óbitos em relação ao período pré-pandemia A Secretaria Municipal de Saúde retomou, na última quarta-feira (30), a aplicação da D2 de CoronaVac contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos após o recebimento de 27 mil doses. Dessa forma, todas as crianças dessa faixa etária que já se imunizaram com a 1ª dose poderão ir aos postos de saúde garantir a segunda aplicação.As vacinas são ofertadas em unidades específicas, conforme lista disponibilizada neste link A paralisação da aplicação da 2ª dose do imunizante foi comunicada pela pasta no dia 10 de novembro , após a suspensão de novos repasses pelo Governo Federal. A primeira dose, paralisada desde o dia 26 de outubro , continua suspensa devido à pequena quantidade de doses na remessa recebida. A SMS não informou sobre a previsão de chegada de novas doses.

O número de óbitos no Rio até outubro deste ano é quase 5% maior do que o registrado na mesma época em 2019 , ano anterior ao início da pandemia. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelos Cartórios de Registro Civil do Estado, divulgado na última sexta-feira (2).

Segundo a análise, o número de mortes é quase três vezes maior do que o crescimento anual médio registrado no Rio antes da doença causada pelo coronavírus.

De acordo com os cartórios, foram registrados 127.796 óbitos entre janeiro e outubro de 2022, número 4,6% maior que os 122.102 ocorridos nos 10 primeiros meses de 2019, antes da chegada da Covid-19.

Ao comparar com os números do período em que a pandemia teve seu auge, verifica-se uma redução de 20,7% em relação ao ano de 2021, que totalizou 161.209 mortes, e de 8,9% em comparação com 2020, que computou um total de 140.412 óbitos.

O número alto em 2022 chama mais atenção quando comparado com a média da evolução de mortes ano a ano no Estado, que variou, em média, 1,6% entre 2010 e 2019. Durante este período, a maior variação no número de óbitos no Rio de Janeiro tinha ocorrido em 2016, quando registrou crescimento de 7,3%. A exceção fica para os anos de 2020 e 2021, auge da pandemia, quando os óbitos tiveram uma alta de 15% e 14,8% de um ano para o outro.

Os dados usados no levantamento constam no Portal de Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Essa base é abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos 168 Cartórios de Registro Civil do Rio de Janeiro. Após combinados, esses resultados são cruzados com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que utilizam como base os dados dos próprios cartórios brasileiros.