Publicado 05/12/2022 16:37 | Atualizado 05/12/2022 16:46

Rio - Passageiros atearam fogo, na tarde desta segunda-feira (5), nos trilhos da estação de trem de Bangu, Zona Oeste do Rio, após o serviço ter sido interrompido entre as estações Senador Camará e Santa Cruz por causa do rompimento de um cabo de alta tensão que suspendeu o fornecimento de energia no Ramal de Santa Cruz. Equipes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) foram ao local.

A Supervia informou que um cabo externo ao sistema ferroviário caiu, por volta das 14h de hoje (5), na rede aérea e desarmou a energia no trecho entre as estações Bangu e Inhoaíba. Segundo a empresa, o cabo faz parte de uma instalação clandestina localizada nas imediações da estação. A equipe de manutenção da SuperVia foi até o local para realizar os reparos necessários e conseguiu restabelecer a energia às 14h47.

A empresa explicou que, por causa dessa ocorrência, o ramal Santa Cruz operou apenas no trecho entre Central do Brasil e Bangu das 14h05 às 14h48.



De acordo com a Polícia Militar, houve um princípio de tumulto envolvendo passageiros inconformados com a interrupção do serviço, que ocuparam a linha férrea e foi necessário o emprego de uma equipe do GPFer para desbloquear os trilhos e remover os dormentes incendiados pelos manifestantes. A situação já foi controlada e a circulação dos trens está normalizada.