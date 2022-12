Nome do casal foi visto em um cruzamento de Orlando, nos Estados Unidos - Reprodução

Publicado 05/12/2022 16:48

Rio - O jornalista Glenn Greenwald usou uma rede social neste domingo (4) para publicar uma homenagem que recebeu referente ao seu marido, o deputado federal David Miranda (PDT), que está internado desde o dia 6 de agosto na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, depois de infecções em seus órgãos.

A internação completa quatro meses nesta terça-feira (6). Greenwald contou que um leitor enviou uma foto de um cruzamento de placas em Orlando, cidade da Flórida, nos Estados Unidos, contendo nome do jornalista e do deputado. Sem dar uma nova atualização sobre o estado de saúde do companheiro, Glenn agradeceu o impacto da ação.

"Um leitor estava dirigindo em Orlando, viu esse cruzamento de placas de rua e, chocado, parou, tirou uma foto e me enviou por e-mail junto com orações por David Miranda e nossos filhos. O impacto de pequenos atos como esse é incrível. Ajudou imensamente nos últimos 4 meses", publicou.

O deputado continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da clínica particular tratando de uma infecção gastrointestinal, que evoluiu para uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada que se espalhou para outros órgãos como pâncreas, rins, fígado e pulmões.

No início do mês de novembro, quando a internação completou três meses , Gleen destacou que o estado de saúde do marido continuava grave, porém estável. "O quadro muda radicalmente de um dia para o outro. Ele pode passar uma semana mostrando melhorias consistentes, que fazem com que nós e seus médicos acreditemos que ele está finalmente chegando perto de sair da UTI, mas complicações complexas, e potencialmente perigosas, surgem sem aviso prévio, o que muda drasticamente nossa perspectiva e sua trajetória", contou.

De acordo com ele, as fases entre melhoras e pioras, se tornaram uma "montanha-russa cruel e, por enquanto, interminável desta doença".