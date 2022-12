Clima Tempo. Tarde pode ter chuva em pontos isolados da capital - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 05/12/2022 15:46 | Atualizado 05/12/2022 16:20

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização, nesta segunda-feira (5), às 15h, devido à possibilidade de chuva moderada. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o panorama prevê as pancadas nas próximas três horas, principalmente em bairros da Zona Oeste.

O balanço atual do clima divulgado pelo Sistema Alerta Rio revela que núcleos de chuva atuando sobre a Região Metropolitana, mais precisamente em Itaguaí, ganharam força e se deslocam para a Zona Oeste do Rio. Os bairros de Santa Cruz e Campo Grande devem ter chuva fraca a moderada na próxima hora.

Também é esperada chuva nas proximidades de Guaratiba, com pancadas moderadas e fortes isoladas.

Por conta da previsão, o Centro de Operações Rio recomenda que os moradores desses bairros sigam sua rotina normalmente, mas fiquem atentos a previsão do tempo. Para obter informações sobre o clima, é possível acompanhar as redes sociais oficiais do COR, pelo serviço de alertas da Defesa Civil e também pelo site do COR.Rio ou pelo aplicativo.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.