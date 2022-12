Durante a primeira fase da Copa do Mundo, os policiais militares efetuaram 08 prisões e 02 apreensões de adolescentes, quase todas por prática de furtos e roubos - Divulgação

Durante a primeira fase da Copa do Mundo, os policiais militares efetuaram 08 prisões e 02 apreensões de adolescentes, quase todas por prática de furtos e roubosDivulgação

Publicado 05/12/2022 15:37 | Atualizado 05/12/2022 16:27

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira (5), um esquema de segurança especial de segurança durante o jogo da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Coreia. De acordo com a corporação, o policiamento incluirá o uso de drones e reforço de efetivo no perímetro da arena montada na faixa de areia da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a PM, cerca de 300 policiais militares atuarão na orla de Copacabana, em conjunto com o projeto Pmerj Digital, responsável por integrar o sistema do Cerco Eletrônico às equipes que utilizam as câmeras de monitoramento individuais nas ruas, e os drones do Grupamento Aeromóvel (GAM). Já na Zona Norte do Rio, também haverá reforço de policiamento no Parque de Madureira e no entorno do Engenhão.



A ação ocorre após o sucesso do monitoramento utilizado anteriormente nos jogos da seleção brasileira. Ainda de acordo com a corporação, durante a primeira fase da Copa do Mundo, os policiais militares efetuaram 08 prisões e 02 apreensões de adolescentes, quase todas por prática de furtos e roubos. Nesses três primeiros jogos, 54 indivíduos foram abordados.



O efetivo é composto por equipes do 19º BPM (Copacabana), do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM). O GAM trabalhará operando aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones, para monitorar a movimentação de público.