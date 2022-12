Entre os modais, as barcas vão exigir uma atenção do novo governante fluminense: a concessão do serviço atual termina em 2023 - Reprodução

Entre os modais, as barcas vão exigir uma atenção do novo governante fluminense: a concessão do serviço atual termina em 2023Reprodução

Publicado 05/12/2022 15:46 | Atualizado 05/12/2022 16:26

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou nesta segunda-feira que a concessionária CCR Barcas ficará à frente do serviço aquaviário por mais um ano, mesmo após o término do contrato, que se encerraria em fevereiro de 2023. A decisão foi tomada após reunião entre as duas partes, nesta segunda-feira (5).

Conseguimos garantir que toda a população que usa as barcas não ficará desassistida. Após uma reunião com a CCR Barcas, ficou decidido que a concessionária ficará à frente do serviço de transporte aquaviário por mais um ano depois do término do contrato. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) December 5, 2022

Além de garantir a continuidade do serviço, o futuro acordo garantiu um desconto de 40% do cálculo inicialmente apresentado pela concessionária nas negociações, assegurando maior vantagem aos cofres públicos. A próxima etapa será o envio dos termos do acordo para a aprovação do Ministério Público e depois a homologação do Poder Judiciário.



"A permanência da concessionária por mais um ano vai dar mais estabilidade à conclusão da nova modelagem em elaboração pela UFRJ e também à futura licitação. É a concretização de meses de negociação e a reafirmação da garantia de que não havia hipótese de o serviço ser interrompido, considerando o interesse público na continuidade do funcionamento do transporte", disse o governador Cláudio Castro.

Até dezembro, a concessionária receberá parte do pagamento de uma indenização, sem a inclusão de qualquer margem de lucro. A operação também poderá ser prorrogada por mais um ano, até fevereiro de 2025, mediante aviso prévio.