David Miranda deixou a disputa ao Congresso devido à internaçãoDivulgação / PDT

Publicado 07/11/2022 10:56 | Atualizado 07/11/2022 11:17

Rio - Após três meses de luta contra uma sepse que atacou o sistema digestivo do marido - o deputado federal David Miranda (PDT) - o jornalista Gleen Greewald desabafou em seu site sobre o estado de saúde e a perspectiva sobre o futuro do companheiro. David Miranda segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, desde 6 de agosto.

De acordo com o jornalista, David segue grave, porém estável. Gleen destacou, ainda, a dificuldade em emitir boletins de saúde do deputado, devido à instabilidade da situação. "O quadro muda radicalmente de um dia para o outro. Ele pode passar uma semana mostrando melhorias consistentes, que fazem com que nós e seus médicos acreditemos que ele está finalmente chegando perto de sair da UTI, mas complicações complexas, e potencialmente perigosas, surgem sem aviso prévio, o que muda drasticamente nossa perspectiva e sua trajetória", contou.

Gleen, que é casado com David há 17 anos, descreveu esse processo como uma "tortura emocional" que ele e a família estão passando. Juntos, eles adotaram dois filhos, de 12 e 14 anos e que, nos momentos de melhora do marido, as crianças visitavam o pai regularmente. De acordo com ele, as fases entre melhoras e pioras, se tornaram uma "montanha-russa cruel e, por enquanto, interminável desta doença".

Ele se refere a uma melhora considerável que David apresentou na última semana, que deixou médicos otimistas para a saída da "zona de perigo". Porém, segundo o jornalista, no último sábado (5), o parlamentar desenvolveu uma nova infecção pulmonar "potencialmente ameaçadora, diminuindo, se não, esmagando, nosso entusiasmo."

O jornalista contou que o marido convivia com dores abdominais e problemas digestivos semanas antes de ser internado e atribuía os sintomas "ao estresse de Brasília e da campanha eleitoral iminente". Quando foi internado, descobriu que diversos órgãos do sistema gastrointestinal estavam acometidos de uma infecção, e gravemente inflamados. "Essa inflamação e infecção entraram em sua corrente sanguínea (sepse), e então se espalharam e começaram a comprometer e causar falhas em um órgão após o outro: seu pâncreas, rins, fígado e, finalmente, seus pulmões", disse.

Durante a internação, o parlamentar precisou passar por uma traqueostomia para auxiliar na respiração. No entanto, ela já foi retirada e, de acordo com Gleen, nas últimas seis semanas, ele já conseguiu receber e interagir com os visitantes. "David está plenamente consciente de sua situação, interage com seus médicos e visitantes, e as poucos vem recuperando a consciência e se mostrando lúcido e comunicativo", escreveu.

O jornalista ainda agradeceu o carinho recebido pelo deputado. "Fiquei muito emocionado e grato pela onda de decência humana de todos os cantos. O fato do telefone e a caixa de e-mail de David estarem cheios de amor, apoio, oração e apoio de pessoas de todo o mundo, e de todos os grupos ideológicos do Brasil, é uma prova eloquente do amor que ele inspira", disse.

Ele credita a força do marido em lutar contra a doença à juventude, "é apenas a relativa juventude e força de David - física, mental e espiritual - que o permitiu atravessar alguns desses momentos extremamente aterrorizantes" e também aos profissionais que o acompanham no hospital. "Nada disso teria acontecido se ele não tivesse a sorte de ter uma equipe excelente e extremamente dedicada de médicos, especialistas e enfermeiros, algo que todos os seres humanos merecem quando estão doentes, mas que infelizmente grande parte das pessoas neste planeta não tem", escreveu.

Apesar de otimista, Gleen ainda demonstrou preocupação. "Mesmo com todas esses privilégios, houve muitos momentos em que pensamos que o pior aconteceria, e eu gostaria de poder dizer, mas ainda não posso, que David superou os riscos mais graves", lamentou.

Desistiu de candidatura

No dia 20 de setembro, Gleen Greenwald anunciou que solicitara ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a retirada da candidatura do marido ao Congresso . Internado ainda antes do início oficial da campanha, o partido optou por utilizar outras imagens de David para seguir arrecadando votos na esperança de que o deputado apresentasse uma melhora em seu quadro de saúde.

David Miranda teve 17.356 votos em 2018, sendo o primeiro suplente do PSOL. No entanto, com a renúncia de Jean Wyllys, o cargo de deputado federal passou ao então vereador.