David Miranda deixa a disputa ao Congresso por motivo de saúde - Divulgação / PDT

David Miranda deixa a disputa ao Congresso por motivo de saúdeDivulgação / PDT

Publicado 20/09/2022 18:36

O jornalista Glenn Greenwald anunciou, nesta terça-feira, 20, que solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a retirada da candidatura de seu marido, o deputado David Miranda (PDT), por motivos de saúde. David Miranda segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, desde 6 de agosto.



Mesmo com os problemas de saúde, o candidato seguia aparecendo na propaganda eleitoral. Internado ainda antes do início oficial da campanha, o partido optou por utilizar outras imagens de David para seguir arrecadando votos na esperança de que o deputado apresentasse uma melhora em seu quadro de saúde.



Em vídeo postado em sua conta no Twitter, Glenn pede desculpas aos eleitores do marido pelo que chamou de uma “difícil decisão”, mas acredita que esta seja a única a ser tomada.



“Entendemos que muitos ficarão desapontados, mas esperamos que possa entender nossos motivos, de precisar priorizar a recuperação de David”, disse o jornalista no vídeo.



Aqui explicamos nossa raciocina para solicitar formalmente que o tribunal eleitoral retire das urnas a candidatura de David à reeleição.



Entendemos que muitos ficarão desapontados, mas esperamos que possa entender nossos motivos e precisar priorizar a recuperação de David. pic.twitter.com/dLBjEblMkR — Glenn Greenwald (@ggreenwald) September 20, 2022

David Miranda teve 17.356 votos em 2018, sendo o primeiro suplente do PSOL. No entanto, com a renúncia de Jean Wyllys, o cargo de deputado federal passou ao então vereador.