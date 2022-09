TRE-RJ mantém inelegibilidade de Daniel Silveira (PTB) - Reprodução internet

Publicado 20/09/2022 16:00

Por unanimidade, o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) rejeitou, na tarde desta terça-feira, 20, os embargos de declaração de Daniel Silveira, no processo do pedido de registro de candidatura ao Senado pelo PTB.

O candidato já havia tido seu registro de candidatura indeferido pelo TRE-RJ no dia 6 de setembro, por 6 votos a 1, sendo considerado inelegível em decorrência de sua condenação criminal no Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Daniel da Silveira foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2018, após viralizar nas redes sociais um vídeo em que ele destruía uma placa em homenagem a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada no início daquele ano.