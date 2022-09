Rodrigo Neves faz campanha na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 20/09/2022 21:09

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Rodrigo Neves (PDT) realizou, na tarde desta terça-feira, 20, uma caminhada pelas ruas da Tijuca, Zona Norte do Rio, para cumprimentar eleitores. Acompanhado da delegada e deputada estadual Martha Rocha, e do delegado Orlando Zaccone, candidato a deputado federal, ele falou sobre suas propostas.



“A Tijuca é um bairro tradicional do Rio, um bairro de classe média, e vem sofrendo com a violência urbana. Minha prioridade vai ser colocar uma polícia bem treinada, com policiamento ostensivo nas ruas, porque atualmente não há lugar e horário para assalto na cidade do Rio e na Região Metropolitana: a qualquer hora e em qualquer lugar as pessoas estão sendo assaltadas. Vamos investir em inteligência, construir Centros Integrados de Segurança Pública nos maiores bairros da cidade do Rio e nas cidades-polo do Estado”, afirmou Neves.



O ex-prefeito de Niterói também criticou a atual política de Segurança Pública do Rio de Janeiro, marcada por operações com número elevado de mortos. “São ações improvisadas em favelas, que têm produzido matanças, inclusive de crianças e inocentes. Não há planejamento e estratégia, e isso coloca em risco policiais e moradores”, disse.



Para o candidato, a má condução da pasta não é fruto da falta de dinheiro ou da crise financeira. “O Estado do Rio tem R$93 bilhões em orçamento. Recurso existe. O que, infelizmente, não existe, é um governo que funcione para a população do estado do Rio”, concluiu Neves.