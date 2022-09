Levantamento do Ipec para o governo do Rio mostra Castro com 37% e Freixo com 27% - Arquivo

Publicado 20/09/2022 19:58

O governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), segue ocupando a liderança das intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro. Os dados são da pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira, 20.



Castro aparece com 37% das intenções de votos, mantendo o porcentual alcançado na pesquisa anterior, divulgada em 6 de setembro. Em segundo lugar aparece o candidato do PSB, Marcelo Freixo, com 27%, um aumento de 5 p.p em relação à última pesquisa. Rodrigo Neves (PDT) apresentou uma queda de 1 p.p, ficando com 6%, seguido por Cyro Garcia (PSTU), com 3% (4% na pesquisa anterior).



Juliete Pantoja (UP), Wilson Witzel (PMB) e Paulo Ganime (Novo) se mantiveram com 2% das intenções de voto. Eduardo Serra (PCB) também permaneceu com 1% e o candidato Luiz Eugênio (PCO) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 11%, 2 p.p. a menos que na pesquisa anterior. Outros 9% afirmam não saber em quem vão votar (10% na pesquisa anterior).



Votos válidos



Excluindo os votos brancos, nulos e indecisos, a pesquisa Ipec trouxe o seguinte resultado: Cláudio Castro aparece com 46%, ante 34% de Marcelo Freixo. Rodrigo Neves tem 7%, seguido por Cyro Garcia, Juliete Pantoja e Wilson Witzel, todos com 3%. Paulo Ganime e Eduardo Serra aparecem com 2%, enquanto Luiz Eugênio tem 1% dos votos válidos.



Pesquisa espontânea



Na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não apresentam as opções aos entrevistados, o resultado ficou da seguinte forma:



Cláudio Castro (PL): 24% (22% na pesquisa anterior)

Marcelo Freixo (PSB): 14% (12% na pesquisa anterior)

Rodrigo Neves (PDT): 2% (3% na pesquisa anterior)

Paulo Ganime (Novo): 1% (0% na pesquisa anterior)

demais candidatos: não pontuaram nas duas pesquisas

Outros: 2% (1% na pesquisa anterior)

Branco/nulo: 12% (15% na pesquisa anterior)

Não sabe/não respondeu: 44% (45% na pesquisa anterior)



Segundo turno



Em um eventual segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, o Ipec identificou que o atual governador sairia vitorioso, com 45% (43% na pesquisa anterior), enquanto Marcelo Freixo ficaria com apenas 35% dos votos (31% na pesquisa anterior). Brancos e nulos somaram 13% (16% na pesquisa anterior). Não sabem ou não responderam à pesquisa ficou em 7% (10% na pesquisa anterior).



O resultado confirma o levantamento sobre a avaliação da gestão atual do governador. Cláudio Castro: 32% consideram ótima ou boa; 36% consideram regular; 23% avaliam como ruim ou péssima; e 9% não sabem avaliar.



Rejeição



A pesquisa Ipec também apontou o índice de rejeição dos candidatos. O ex-governador Wilson Witzel manteve sua liderança, com 49% de rejeição (44% na pesquisa anterior). Em seguida vêm Marcelo Freixo com 25% (26% na pesquisa anterior); Cláudio Castro com 17% (16% na pesquisa anterior); Cyro Garcia com 12% (12% na pesquisa anterior); Juliete Pantoja com 11% (12% na pesquisa anterior); Rodrigo Neves com 9% (9% na pesquisa anterior); Eduardo Serra com 8% (10% na pesquisa anterior); Paulo Ganime com 7% (7% na pesquisa anterior); e Luiz Eugênio com 6% (7% na pesquisa anterior).



Senado



Nas respostas estimuladas de intenções de voto para o Senado, os candidatos aparecem na seguinte colocação:

Romário (PL): 33% (32% na pesquisa anterior)

Alessandro Molon (PSB): 11% (7% na pesquisa anterior)

Clarissa (União Brasil): 10% (8% na pesquisa anterior)

Daniel Silveira (PTB): 7% (6% na pesquisa anterior)

Cabo Daciolo (PDT): 6% (7% na pesquisa anterior)

André Ceciliano (PT): 6% (7% na pesquisa anterior)

Prof. Helvio Costa (DC): 1% (1% na pesquisa anterior)

Bárbara Sinedino (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

Sued Haidar (PMB): 1% (1% na pesquisa anterior)

Antônio Hermano (PCO): 0% (1% na pesquisa anterior)

Raul (UP): 0% (1% na pesquisa anterior)

Hiran Roedel (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)

Itagiba (Avante): 0% (0% na pesquisa anterior)

Branco/nulo: 10% (12% na pesquisa anterior)

Não sabe/não respondeu: 13% (16% na pesquisa anterior)



A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 cidades fluminenses. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05082/2022.