Lula admite que precisa preservar a voz SILVIO AVILA / AFP

Publicado 20/09/2022 13:35

Lula se queixa de rouquidão e reconhece que precisa economizar voz



Por Giordanna Neves



Em encontro com setor do turismo realizado nesta terça-feira, 20, na capital paulista, o candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se queixou da voz rouca e reconheceu que deveria se preservar para o restante da campanha. "Eu nem deveria falar, vocês percebem que estou rouco. Eu ainda tenho oito comícios pela frente, tenho várias entrevistas e dois debates", afirmou o ex-presidente da República, durante o evento realizado em um hotel de São Paulo.



No início de setembro, durante sua passagem em Belém (PA), o ex-presidente também reconheceu a necessidade de preservar a voz, que tem ficado rouca e exigido um cuidado maior.



"Vou ser curto porque toda hora que eu levanto, a Janja fala: 'Economiza a voz, economiza a voz'. Eu preciso parar de falar por um mês para recuperar minha voz", declarou o candidato do PT na ocasião.