Rádio Tupi recebeu André Ceciliano e Clarissa em sabatina - Divulgação / Rádio Tupi

Rádio Tupi recebeu André Ceciliano e Clarissa em sabatina Divulgação / Rádio Tupi

Publicado 20/09/2022 17:21

André Ceciliano (PT) e Clarissa Garotinho (União Brasil) foram os únicos candidatos ao Senado a participar, nesta terça-feira (9), de um debate promovido pela rádio Tupi. Romário (PL), Alessandro Molon (PSB) e Cabo Daciolo (PDT) também foram convidados pela emissora, mas preferiram não comparecer. Durante a uma hora de duração, dividida em três blocos, os presentes — o progressista Ceciliano e a conservadora Clarissa — se uniram no ataque ao líder nas pesquisas de intenção de votos, o senador Romário.



Os dois políticos presentes não pouparam críticas ao ex-jogador de futebol. No primeiro bloco, Clarissa enfatizou e afirmou que Romário está “jogando parado nestas eleições, literalmente na banheira. Já que não vai a debates, não defende pautas conservadoras e nem defende o Bolsonaro, apesar de ser do mesmo partido". Andre Ceciliano concordou: “Romário vai bem jogando futevôlei na praia, mas como senador...”.

O petista acredita que o debate é o momento mais importante para uma campanha e para a democracia. "Fugir de debate é um desrespeito com o eleitor. O Romário foge dos debates porque ele não tem nada para mostrar. O eleitor não imagina que ele já é senador há oito anos', afirmou. No debate, André defendeu o legado do ex-presidente Lula para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro. Petista afirmou que que, hoje, os três senadores do Rio são aliados do presidente. "Bolsonaro cortou 50% dos recursos da família popular, acabou com o Mais Médicos. O estado do Rio de Janeiro tem a maior rede de hospitais federais do país. Na pandemia, mais de 50% dos leitos desses hospitais estavam fechados e nós não vimos os senadores do Rio se posicionarem sobre isso", declarou.

No entanto, Clarissa criticou o governo do PT e afirmou que o partido destinou R$ 2,6 bilhões para a construção de um Metrô na Venezuela, enquanto há uma reivindicação de anos por esse modelo de transportes na Baixada Fluminense, região do petista Ceciliano. “O povo da Baixada merece um transporte de qualidade. O governo do PT teve dinheiro para construir o Metrô em Caracas, mas não teve dinheiro para levar esse transporte para a Baixada?”, criticou.



De acordo com a pesquisa Ipec mais recente, o senador lidera a disputa com 32%. Já no Datafolha, ele foi o escolhido por 31% dos entrevistados. Candidato teve sua agenda nesta terça, 20, marcada por encontros no Centro-Sul Fluminense nas cidades de Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira.