Vera Lúcia é candidata à Presidência da República pelo PSTUMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 20/09/2022 09:39

A candidata do PSTU à presidência da República, Vera Lucia, disse nesta segunda, 19, que pretende combater a informalidade do mercado de trabalho com medidas como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e um plano de obras públicas.

“Nosso programa propõe a redução da jornada de trabalho sem redução dos salários. Só a redução para 30 horas semanais abriria mais de 10 milhões de postos de emprego”, disse Vera, que fez campanha hoje em Salvador.

“A aplicação de um plano de obras públicas, ao mesmo tempo, vai gerar empregos e garantir a ampliação dos serviços públicos, com a construção de creches, escolas, hospitais, postos de saúde, moradia popular e obras de saneamento”, acrescentou.

A candidata do PSTU ainda afirmou que vai inserir todos os trabalhadores, formais e informais, na Previdência e revogará as reformas trabalhistas e previdenciária.

A agenda de Vera teve também caminhada no centro de Salvador, entrevista à revista Carta Capital e debate na Universidade Federal da Bahia (UFBA).