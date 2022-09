Candidatos ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação / O Dia

Publicado 20/09/2022 09:12

Os candidatos têm atividades de campanha bem diversificadas nesta terça. Confira a agenda!

Cláudio Castro (PL)

Candidato à reeleição ao Governo do Estado, participa de uma roda de conversa com jovens fluminense no Circo Voador às 11h.

Cyro Garcia (PSTU)

O candidato ainda não informou sua agenda para esta terça.

Eduardo Serra (PCB)

Às 12h, Serra estará em um debate entre candidatos ao Senado, promovido pelo DEC PUC/RJ. 17:00h - fará uma panfletagem na Avenida Presidente Vargas. Ponto de encontro será no VLT Candelária

Luiz Eugênio (PCO)

O candidato ainda não informou sua agenda para este domingo.

Juliete (UP)

A candidata participa de uma conversa com trabalhadores terceirizados e servidores da UFRJ, às 9h. 15h, Juliete fará uma caminhada no Largo da Carioca e 18h participa de um ato político da Unidade Popular na Cinelândia.

Marcelo Freixo (PSB)

Freixo tem encontro, às 9h, com empresários do setor hoteleiro em Copacabana. Postulante vai falar sobre propostas para fortalecer o setor de turismo do Rio de Janeiro. A tarde, o candidato focará sua agenda em Volta Redonda:

17h - Caminhada

Ponto de encontro: Avenida Amaral Peixoto, no Posto JK, Volta Redonda (RJ)

18h30 - Ato no Clube do Bocha

Endereço: Rua Noventa, 371 - Vila Santa Cecília, Volta Redonda (RJ)

Paulo Ganime (NOVO/ RJ)

O candidato reservou o início de sua manhã para gravar conteúdo para as redes sociais. 9h30 Ganime dará entrevista para Jornal o Globo e às 19h fará uma reunião com apoiadores no Rio de Janeiro.

Rodrigo Neves (PDT)

9h – Gravação de programa eleitoral

15h – Caminhada na Tijuca (início: Praça Saens Pena)

19h30 – Encontro com lideranças políticas na Ilha da Conceição, em Niterói (Esporte Clube Azul e Branco – Rua João Pinho, 96)

Wilson Witzel (PMB)

O candidato ainda não informou sua agenda para esta terça.