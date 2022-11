Os policiais feridos foram levados para duas unidades de saúde de Caxias - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/11/2022 09:04 | Atualizado 07/11/2022 09:27

Rio - Dois policiais militares morreram e outros dois ficaram feridos durante uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (7). Os dois, chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos.

O confronto começou logo no início da ação, quando viaturas policiais foram atacadas a tiros por criminosos em um dos acessos da comunidade durante a incursão. Segundo a corporação, o terceiro agente ferido, identificado primeiro-tenente Marques, foi atingido no rosto e está sendo socorrido. Ainda não há informações de saúde do quarto policial.

Agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizam uma ação no Complexo com o objetivo de coibir o crime na região, incluindo relacionados aos roubos de veículos e roubos de carga.