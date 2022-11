Pastor Luiz Antônio Vieira, de 65 anos, causou revolta nas redes sociais após aparecer em um vídeo publicado na última quinta-feira (3), onde ele professa ataques contra a população do nordeste e eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) - Reprodução / Internet

Pastor Luiz Antônio Vieira, de 65 anos, causou revolta nas redes sociais após aparecer em um vídeo publicado na última quinta-feira (3), onde ele professa ataques contra a população do nordeste e eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT)Reprodução / Internet

Publicado 07/11/2022 08:51 | Atualizado 07/11/2022 08:53

Rio - O pastor da Primeira Igreja Batista de Piabetá, em Magé, Luiz Antônio Vieira, de 65 anos, que causou revolta nas redes sociais após aparecer em vídeo, na última quinta-feira (3), atacando nordestinos e eleitores do PT, retornou ao púlpito do templo para se desculpar, no último domingo (6). Em transmissão feita pelo canal da igreja no Youtube, Luiz Antônio leu a retratação e afirmou que irá sair de férias para cuidar da saúde.



"Venho por meio deste formalizar minha retratação e pedido de perdão pelo meu ocorrido no dia três de novembro, no culto de quinta-feira. Eu, pastor Luiz Antônio Rodrigues Vieira, em decorrência do momento político transtornado que estamos passando, me encontro em um grande desgaste físico, psicológico e emocional", disse o pastor.



Luiz Antônio também revelou que procurou ajuda psicológica profissional, após ser diagnosticado com Transtorno Explosivo Intermitente, o que teria o levado a fazer os ataques. "Após uma análise psicanalítica com o doutor Luiz Wagner dos Santos Silva, psicanalítico clínico, segundo ele, foi desencadeado em mim um transtorno explosivo intermitente, abreviação de TEI, que causa um transtorno psicológico que acarreta um comportamento agressivo. O meu comportamento não é aceito por uma sociedade organizada, seja ela urbana ou rural. Demonstro a partir disso, minhas condolências e me disponho a maiores explicações", explicou o religioso.



"Tenho muitos amigos nordestinos os quais respeito, amo e peço perdão. Ao contrário da minha fala, mal expressada, o Nordeste é uma região repleta de gente humilde, boa, honesta e trabalhadora. Pessoas preguiçosas estão presentes em todas as regiões do Brasil e do mundo", disse em sequência.



"Quando fiz referência a quem votou no PT foi tão somente preocupado e em defesa do que nós, os cristãos, não somos a favor. Temos muita preocupação com a legalização do aborto, das drogas ilícitas e da ideologia de gênero, por exemplo. Eu não sou inimigo de petistas", finalizou.



Depois de se retratar, Luiz Antônio disse que irá conversar com a direção da Primeira Igreja Batista de Piabetá para pedir um adiantamento das férias, originalmente marcadas para janeiro do próximo ano. Segundo o religioso, a intenção é tirar agora o período de recesso, para que ele possa se recuperar do distúrbio.



Entenda o caso



Na última quinta-feira (3), enquanto pregava durante um culto, o pastor usou o espaço para atacar petistas e nordestinos, acusando os eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) de serem "inimigos de Deus" e chamando a população da região nordeste de preguiçosa.



Após a repercussão negativa do vídeo, que rapidamente se espalhou entre usuários da internet, a Associação das Igrejas Batistas da Região de Magé, emitiu uma nota, ressaltando que o pastor expressou uma opinião própria, que não representa os posicionamentos das instituições religiosas.

Procurado, o Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não havia se manifestado sobre uma possível investigação contra o pastor.



Repercussão na internet





Denunciem esse pastor Luiz Antonio Vieira, da Primeira Igreja Batista de Piabetá pelo crime de xenofobia e discurso de ódio. https://t.co/FILWRrajWB — Anjinho, Só que nao! (@Marimar_235) November 7, 2022



"Sr. Pastor Luiz Antonio Vieira, um "homem de DEUS" que prega o ódio, está no lugar errado... Que Deus te perdoe", desabafou outro.



Sr pastor Luiz Antonio Vieira um " homem de DEUS " que prega o ódio esta no lugar errado... Que Deus te perdoe. — Berinaldo Pontes (@BerinaldoDa) November 6, 2022



"O pastor Luiz Antonio Vieira, foi muito infeliz nas palavras dele, e em um púlpito ficou mais feio, lamentável", disse um usuário.



O pastor Luiz Antonio Vieira, foi muito infeliz nas palavras dele, e em um púlpito ficou mais feio, lamentável. — Daniel (@dnielgl) November 6, 2022

Envolvimento com a política

Nas eleições deste ano, o pastor se candidatou ao cargo de deputado federal pelo Republicanos mas não conseguiu se eleger. Nos perfis de Luiz Antônio, foram feitas diversas publicações pedindo votos e expressando apoio a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição.



Antes, o pastor já havia concorrido, desta vez como vice-prefeito na chapa que reunia Sargento Lopes, pelo PSD, e tentava o executivo municipal de Magé, no pleito de 2020. A eleição foi vencida por Renato Cozzolino.

Pastor Luiz Antônio Vieira já havia se candidatado duas vezes, nas eleições de 2020, como vice-prefeito e no pleito deste ano, quando tentou o cargo de deputado federal pelo Republicanos Reprodução / Internet