Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam dois suspeitos de assalto na Avenida Brasil, altura de Realengo, bairro da Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (7)Divulgação / PMERJ

Publicado 07/11/2022 10:00

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam dois suspeitos de assalto na Avenida Brasil, na altura de Realengo, bairro da Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (7). Com a dupla, que não teve a identidade revelada, os agentes apreenderam um revólver.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, uma equipe patrulhava o local quando foi informada sobre a ocorrência de um assalto a passageiros de um ônibus, na pista sentido Centro.



Os agentes se dirigiram até o coletivo e conseguiram interceptá-lo. Durante a abordagem, não houve resistência e os policiais efetuaram as prisões em flagrante. Os pertences da vítimas foram recuperados.



A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).