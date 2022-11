Flordelis está presa desde agosto de 2021, dias após ter seu mandato cassado pela Câmara - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 07/11/2022 08:28 | Atualizado 07/11/2022 09:51





De acordo com a Justiça do Rio, em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. A previsão é de que, após o início do primeiro dia do júri, às 9h, a sessão seja interrompida por volta das 20h, sendo retomada às 9h do dia seguinte. Rio- A ex-deputada federal Flordelis; a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues ; a neta, Rayane dos Santos Oliveira; e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, serão julgados a partir desta nesta segunda-feira (7) no Tribunal do Júri de Niterói. Todos são denunciados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar. O crime ocorreu no dia 16 de junho de 2019, quando a vítima foi executada a tiros na residência da família, no bairro de Pendotiba, na Região Metropolitana do Rio.De acordo com a Justiça do Rio, em razão do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. A previsão é de que, após o início do primeiro dia do júri, às 9h, a sessão seja interrompida por volta das 20h, sendo retomada às 9h do dia seguinte.

Flordelis está presa desde agosto de 2021, dias após ter seu mandato cassado pela Câmara.

Flordelis é apontada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução



Acusação



Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.



Já a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos adotivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira responderão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Simone dos Santos Rodrigues- filha biológica



Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica, é acusada de ter prestado auxílio a Flordelis no plano para matar Anderson, ajudando a convencer o irmão biológico, Flávio dos Santos, a cometer o crime. Ela também responde pelas tentativas de envenenamento contra a vítima e de integrar a associação criminosa comandada pela mãe. O irmão, no entanto, já foi julgado em novembro do ano passado e denunciado como autor dos disparos que provocaram a morte do pai.

Em depoimento, ela negou o envenenamento, mas disse que planejou a morte do padrasto por conta das investidas sexuais por parte dele. Simone confessou que deu R$ 5 mil para que a irmã Marzy a ajudasse. “Eu disse: Marzy me ajuda, estou passando por maus momentos. Eu não tinha um plano, estava desesperada. Depois que fiquei doente, ele ia no meu quarto. Sei que ela ia dar o dinheiro pro Lucas, mas depois que dei o dinheiro não sei o que houve”, contou em depoimento em 2021.



Simone disse à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que flagrou o padrasto se masturbando em seu quarto, ao lado da cama que ela dormia. Ao ser questionada sobre o suposto namoro com Anderson do Carmo antes do casamento dele com a mãe, Simone disse que nunca teve nenhum tipo de relacionamento amoroso com o padrasto. Ela contou que a mãe era cega pelo pastor e por isso não contava sobre as investida dele. “Tinha medo dela não acreditar em mim, ele tinha uma lábia muito boa”, disse.



A ré ainda



Simone foi casada com um irmão afetivo, André Luiz de Oliveira, que chegou à casa de Flordelis quando a deputada ainda morava no Jacarezinho. O casal, que começou a se relacionar no início dos anos 1990, registrou como filha, em 1993, a primeira criança acolhida por Flordelis, Rayane dos Santos, que a deputada diz ter tirado de um lixão. André e Rayane também estão presos, acusados de envolvimento no plano para matar Anderson e serão julgados nesta segunda (7).



Marzy Teixeira da Silva - filha adotiva



Marzy Teixeira da Silva, filha adotiva, presa desde 24 de agosto de 2020, confessou à justiça, em janeiro de 2021, que procurou o irmão Lucas Cézar para planejar a morte do pai. Lucas, no entanto, que também é filho adotivo de Flordelis, já foi condenado em novembro do ano passado por homicídio triplamente qualificado a 9 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

Em seu depoimento, Marzy disse que ofereceu R$ 5 mil para que o irmão matasse o pai adotivo. Segundo ela, Lucas teria que planejar um roubo e assassinar o pastor. O pagamento ficaria no carro usado por Anderson do Carmo. Além do dinheiro, ele ficaria com o relógio usado pelo líder religioso. “Eu planejei que quando ele fosse fazer o serviço, ele pegasse o dinheiro do pastor. Ele me perguntou se a minha mãe sabia, e eu disse que não, que era um desejo meu”, contou.



Dando continuidade em seu depoimento, Marzy disse que Lucas só aceitaria o plano caso Flordelis concordasse. Ela afirma que pegou o celular da mãe e mandou uma mensagem para para tentar convencê-lo. A filha afetiva revelou que contou para a mãe que queria matar o pai e que as duas conversavam pelo celular, através de um chip desconhecido.



“Eu chamei ela e falei que precisava falar algo importante, revelei a ela todo plano. Depois contei ao Anderson e ele ameaçou me expulsar de casa. E grampear os telefones de todos. Comprei então chip pra falar com a Flor”, confessou Marzy.



A jovem chegou na casa do casal em 2008, quando tinha 24 anos. Na época, disse que a relação era boa, mas depois que ela furtou um dinheiro do irmão André, também adotivo, cerca de R$ 4 mil, em agosto de 2013, o pastor passou a humilhá- la e persegui-la e que isso causou um ódio e a levou a querer a morte do pai adotivo.



Rayane dos Santos Oliveira - neta



Rayane dos Santos Oliveira - neta

Rayane, presa também em 2020, foi a primeira filha adotiva de Flordelis, mas foi registrada como filha por Simone, filha biológica de Flordelis, e por André Luiz, passando a ser neta da ex-deputada. Segundo relatos, ela era considerada o xodó de Anderson do Carmo e constantemente tinha sua história contada em pregações.

Ela é acusada de também ter tentado convencer Lucas Cézar dos Santos para matar Anderson após o rapaz ter recusado a proposta da irmã Marzy. A filha de Simone ainda é denunciada por ter sido a responsável por contratar um matador de aluguel que chegou a ir até a porta da igreja para matar Anderson, mas o plano precisou ser abortado.



André Luiz de Oliveira- filho adotivo



André Luiz de Oliveira- filho adotivo

André que faz parte do primeiro grupo de adolescentes que chegaram à casa de Flordelis, ainda na favela do Jacarezinho, se casou com Simone, filha biológica da pastora, e registrou Rayane como filha. No entanto, mesmo após a separação do casal ele continuava morando na casa da família em Pendotiba, em Niterói.

Segundo relatos, ele auxiliava Misael, irmão adotivo, na gestão das finanças do Ministério Flordelis. Ele também foi nomeado secretário parlamentar no gabinete quando a pastora se tornou deputada federal.