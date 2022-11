Duas pistolas foram apreendidas depois do confronto em Japeri - Divulgação

Duas pistolas foram apreendidas depois do confronto em JaperiDivulgação

Publicado 07/11/2022 11:31 | Atualizado 07/11/2022 11:37

Rio - Dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram baleados após um confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (7) em Japeri, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 24º BPM (Queimados) estava em patrulhamento pela Avenida Vereador Francisco Costa Filho quando foi atacada a tiros, o que ocasionou um confronto. Quando o conflito terminou, os policiais identificaram dois suspeitos feridos.

Eles foram socorridos à Policlínica Itália Franco. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos suspeitos.

Ainda de acordo com a PM, duas pistolas foram apreendidas na ação. O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri).