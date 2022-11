Publicado 06/11/2022 19:48

Rio - Está chegando o mais completo encontro de tecnologia e inovação da América Latina. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transformação Digital, é presença confirmada e terá um espaço exclusivo no Rio Innovation Week. O objetivo do evento, que acontece de 08 a 11 de novembro no Pier Mauá, é transformar o Rio de Janeiro em um estado referência em inovação e empreendedorismo tecnológico, impulsionando negócios, gerando novas oportunidades, conectando setores e investidores.O Espaço Proderj, localizado na arena Sociedade 5.0, será palco de diversas palestras e paineis de temas mais atuais na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, Governo Digital e aproximação com GovTechs. Durante os quatro dias de evento, o órgão promoverá no local apresentações de representantes de destaque da área de TIC do país em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC (ABEP), pitches de diversas startups selecionadas pela BrazilLAB com a temática 'Desafios da Gestão Pública' e um painel dedicado ao tema Governo Digital, reunindo estados que são referência e vem avançando no tema."O Rio de Janeiro vem recebendo grandes eventos e isso é fruto do trabalho do governador Cláudio Castro. A realização de encontros como esse são uma grande oportunidade de estarmos atentos às novas soluções e trocarmos conhecimento. A tecnologia e a inovação transformam a vida da população. O Governo do Estado, através do Proderj, hoje está presente nas principais discussões da TIC nacional e recebe no evento diversas entidades estaduais de tecnologia do país. Essa sinergia é importante para avançarmos em diversos temas prioritários como o Governo Digital. Hoje, com o programa RJ Digital, disponibilizamos em menos de um ano mais de 1,8 mil serviços ao cidadão através do portal integrado", destacou o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias.Na arena Sociedade 5.0, também haverá um estande do Proderj no qual o público poderá saber mais sobre as ações do órgão e um espaço exclusivo onde as startups mostrarão suas soluções inovadoras. Confira a programação completa da arena: https://rioinnovationweek.com.br/programacao/ "O Rio Innovation Week é um encontro muito importante no calendário do nosso estado e coloca a cidade no circuito dos eventos internacionais de tecnologia e inovação. É uma honra para o órgão de TIC estadual participar pela segunda vez e aguardamos o público no Espaço Proderj, no qual preparamos uma agenda rica em palestras e temas importantes para a gestão pública e para o cidadão fluminense", destacou o presidente do Proderj, Flávio Rodrigues.O evento terá 27 conferências, mais de 700 palestrantes convidados, 2 mil startups e incubadoras fomentando negócios, mais de 250 expositores apresentando inovações e soluções para os setores, além de mentorias, exposições, workshops, networking e muitos negócios sendo gerados a partir do evento, que reúne profissionais de diferentes áreas.