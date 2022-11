A Secretaria de Estado de Defesa Civil, os Bombeiros e a Secretaria de Estado de Educação irão atuar em parceria no projeto - Divulgação

Publicado 06/11/2022 17:38 | Atualizado 06/11/2022 18:31

Rio - No mês em que se celebra o Dia Estadual de Redução de Risco de Desastres, o Governo do Estado junto as prefeituras realiza, nesta segunda-feira (07), o Programa de Simulação de Desocupação em 200 escolas. Serão 117 unidades estaduais e 83 municipais, distribuídas por todo o estado. O público estimado é de 56 mil pessoas, entre alunos e professores.

A iniciativa, que não acontecia há cerca de 5 anos, tem o objetivo de fortalecer a cultura da prevenção na sociedade.

Todas as Regionais de Defesa Civil Estadual, assim como todos os Grupamentos e Destacamentos de Bombeiro Militar, estarão empenhados no exercício simulado.