Festejo ocorreu de forma pacifica na orla de Copacabana - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 06/11/2022 16:22 | Atualizado 06/11/2022 16:48



fotogaleria Rio - Em clima de 'CarnaLula', apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas de Copacabana, na Zona Sul, neste domingo (06), para festejar a vitória do presidente eleito nas urnas. No formato de bloco de Carnaval, diversas pessoas fantasiadas, com pernas de pau e bandeiras dançavam ao som de instrumentos na orla.

Aproximadamente 200 pessoas, entre jovens e idosos, carregavam bandeiras com o nome do petista e também de apoio ao movimento LGBTI+. "Me armo com livros, me livro de armas", dizia uma das bandeiras carregada por uma apoiadora.

Durante o festejo, eleitores do petista também cantava e dançavam entre si, começando na Rua Siqueira Campos e indo até a Praça do Lido. O ato foi acompanhado por equipes da Polícia Militar, com viaturas no início no final do bloco, e terminou sem incidentes.