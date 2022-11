Fábio Alves morreu na madrugada deste sábado (5) após ser baleado na cabeça ao reagir a um assalto - Divulgação

Publicado 06/11/2022 19:02

Rio - O policial militar Fábio Alves de Almeida, de 35 anos, baleado após uma tentativa de assalto no Viaduto dos Marinheiros, na Zona Norte, foi enterrado na tarde deste domingo (06), às 13h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O agente morreu neste sábado (5) após ser ferido por criminosos e ficar internado em estado grave no Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, desde a noite desta sexta-feira (4).

Segundo a PM, equipes do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de assalto a um policial militar que estava de folga. O agente reagiu à abordagem dos criminosos e houve troca de tiros. Um dos assaltantes, identificado como Wagner Silva Souza, foi baleado e morreu no local do confronto. O policial foi ferido com um tiro na cabeça e socorrido por colegas de farda.



Fábio era lotado na Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança, o CProeis, e ingressou na corporação no ano de 2011. Ele deixa mulher e um filho de três anos.



"O policial ingressou na corporação em 26/12/2011 e desde então, desempenhou sua função com muita dedicação e profissionalismo, deixando um legado à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aos familiares e amigos, externamos nossos votos de solidariedade e pedimos pelo conforto de todos", disse o Cproeis em nota.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A perícia foi feita no local e diligências seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer o caso.