Policial militar estava internado em estado grave no Hospital Central da PM, na Zona NorteReprodução/Redes sociais

Publicado 05/11/2022 11:42 | Atualizado 05/11/2022 11:58

Fábio Alves de Almeida, de 35 anos, morreu na madrugada deste sábado (5), após ser baleado na cabeça ao reagir a um assalto no Viaduto dos Marinheiros, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. Ele foi ferido na noite de sexta-feira (4) por criminosos e

Rio - O cabo da Polícia Militar, de 35 anos, morreu na madrugada deste sábado (5), após ser baleado na cabeça ao reagir a um assalto no Viaduto dos Marinheiros, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. Ele foi ferido na noite de sexta-feira (4) por criminosos e estava internado em estado grave no Hospital Central da Polícia Militar , no bairro do Estácio.

Fábio era lotado na Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança, o CPROEIS, e ingressou na corporação no ano de 2011. Ele deixa mulher e um filho de três anos.

Segundo a PM, equipes do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de assalto a um policial militar que estava de folga. O agente reagiu à abordagem dos criminosos e trocou tiros . Um dos assaltantes, identificado como Wagner Silva Souza, foi baleado e morreu no local do confronto. O policial foi ferido com um tiro na cabeça e socorrido por colegas de farda, mas não resistiu e morreu.

Até o momento, não há confirmação de horário e local do enterro do policial. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A perícia foi feita no local e diligências seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer o caso.

Em nota, a corporação lamentou a morte do PM. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o momento exato que o PM dá entrada na unidade de saúde. Veja o vídeo:

